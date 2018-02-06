حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة جنوبا نهارًا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة على السواحل الغربية.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر وربع المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

- تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 7-9 درجات مئوية.

- ويبقى الطقس أدفأ من المُعتاد في جميع المناطق، مع ظُهور كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بالأخص في شمال المملكة.

- وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

- يكون الطقس أكثر دفئا وجفافا من المُعتاد، مع ظهور السُحب المتوسطة والعالية.

- وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة.



الطقس فى فلسطين

- لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ودافئا نسبيا، وباردا نسبيا ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.