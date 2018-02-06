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جماعة مسلحة فى باراجواى تطلق سراح شخصين بعد اختطافهما منذ 4 أشهر

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:08 ص
جماعة مسلحة فى باراجواى تطلق سراح شخصين بعد اختطافهما منذ 4 أشهر شرطة باراجواى - أرشيفية


أ ش أ
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 قالت السلطات فى باراجواى إن جماعة متمردة أطلقت سراح شخصين من الطائفة المينوناتية تم اختطافهما منذ أربعة أشهر.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية ـ أمس الإثنين ، نقلاً عن السلطات فى باراجواى - أن المختطفين يحملان الجنسية المكسيكية والباراجوية وأنه تم إطلاق سراحهما فى كونسيبسيون على بعد حوالى 400 كيلومترا شمال العاصمة أسونسيون ، مشيرة إلى أن ما يطلق عليه جيش الشعب الباراجوى طالب بفدية تُقدر بحوالى مليون دولار للإفراج عنهم على الرغم من عدم قدرة أسرتى المختطفين على دفعها.


وأضافت (إيه بى سى نيوز) أن هذه الجماعة المتمردة طالبت بدلاً من المال توزيع الطعام على المجتمعات الريفية الفقيرة مقابل إطلاق سراحهما.
جدير بالذكر أن هجمات تلك الجماعة المسلحة أسفرت عن مقتل 27 مدنياً و 13 ضابطاً و21 جندياً منذ عام 2008.

 

 


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