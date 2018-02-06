"جمارك السخنة" تضبط محاولة تهريب عدد من طائرات التنصت والتجسس





كتب أحمد يعقوب

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (عمليات) بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السخنة من ضبط محاولة تهريب عدد من طائرات التنصت والتجسس المحظور استيرادها طبقا للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والإتجار فيها وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية.

فبناء على إخبارية من الإدارة العامة لمكافحة التهرب عمليات بوجود أصناف مخالفة وغير واردة بالمستندات وضاره بالأمن القومي للبلاد ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 719080655 بالحاويتين رقمى APHU6535419 و ECM76551444 بيان جمركي رقم 3008 لسنة 2018 بإسم شركة أ . للاستيراد والتصدير ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 440 كرتونة لعب أطفال واردة من الصين.

وتم تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة الفعلية حيث تبين وجود 510 طائرة تنصت وتجسس أحجام مختلفة وكل طائرة مجهزة بمكان لتركيب كاميرا وكارت ميمورى وملحق بكل طائرة جهاز تحكم من عن بُعد.

وقرر مدير عام جمارك السخنة اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز الطائرات والعرض علي الجهات الامنية المختصة.