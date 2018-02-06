جبالى المراغى: من يدعون لمقاطعة الانتخابات خونة ومرتزقة وطابور خامس

جبالى المراغى: من يدعون لمقاطعة الانتخابات خونة ومرتزقة وطابور خامسالثلاثاء، 06 فبراير 2018 01:54 م
جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر
كتب محمود راغب - تصوير محمود فخرى
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قال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن عمال النقابات الخدمية والشعب المصرى بأكمله يبايعون الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر، مشيرا إلى ضرورة الحذر من العملاء الخارجيين الذين ينادون بمقاطعة الانتخابات ويتبعون سياسة السم فى العسل.
جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر العمالى الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالاشتراك مع نقابات الخدمات الإدارية والاجتماعية، والتعليم والبحث العلمى، والخدمات الصحية، وائتلاف حب الوطن اليوم الثلاثاء.
ووجه كلمات شديدة اللهجة لكل من يروج إلى مقاطعة الانتخابات قائلا "يا خونة يا مرتزقة يا طابور يا خامس سننزل لصناديق الانتخابات وسندعم الرئيس السيسى"، مشيرا إلى توفير اﻷمن واﻷمان بفضل تحركات وقرارات الرئيس السيسى التى حققت الاستقرار فى مصر.
وطالب المراغى العمال بدعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية قائلا "سنؤجل كل مطالبنا ولا صوت يعلو الآن فوق صوت الانتخابات".
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