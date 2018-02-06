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جامعة كفر الشيخ: نعانى من نقص بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:51 م
جامعة كفر الشيخ: نعانى من نقص بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بهيئة التدريس ب 4 كليات


كفر الشيخ – محمد سليمان
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عقد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، اجتماعاً بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الصيدلة، الطب البيطرى، العلوم، علوم الثروة السمكية والمصايد، ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة.

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة تسعى لأن تكون جامعة بحثية وذلك عن طريق إجراء بحوث تطبيقية تقوم بحل ومعالجة مشاكل مجتمعية ويكون لها مردود تطبيقى، بما يجذب لها تعاون قطاعات المجتمع المختلفة كالصناعة والاستثمار وغيرهما والتى تبحث عن حلول تطبيقية. ويُطلق على هذه البحوث بحوث علمية تعاقدية يتم فيها التعاقد بين الجهة المجتمعية المستفيدة من البحث ومؤسسة البحث العلمى، وهذه الثقة لا تتأتى إلا بعمل ونشر بحوث قوية ومفيدة فعلياً للهيئات والمؤسسات الإنتاجية المختلفة.

قال رئيس جامع كفر الشيخ، إن الدافع لإنشاء الكليات الجديدة كان يأتى دائماً من احتياجات المحافظة كإنشاء كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، وكلية الألسن وكليات القطاع الطبى التى كانت حلم لأهالى محافظة كفرالشيخ، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه الجامعة كعدم وجود بنية تحتية قوية وخدمات، تواضع مستوى الرسائل العلمية، وعدم وجود ديمقراطية التعليم والتعلم، وكذلك عدم وجود الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار حيث يتم تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية وتحويلها إلى منتجات ومشروعات مجتمعية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تعانى نقص فى أعداد أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة، حيث بلغ إجمالى أعدادهم 730 عضوا فى عام2011، ووصل عددهم عام 2017 إلى 1549 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وهذا الرقم صغير جداً ولا يكفى لتميز الجامعة، لذلك يتم الإعلان بصفة مستمرة لشغل وظائف تدريسية وبحثية بالجامعة لاستقطاب عناصر متميزة، وكذلك فتح باب التعاون الدولى وعقد الاتفاقيات العلمية مع الجامعات ومراكز البحث الأجنبية بما يصب فى النهاية لخدمة وطننا الغالى وأمتنا العربية.


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