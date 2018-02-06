جامعة بورسعيد تعلن تسجيل المقررات الدراسية لطلاب نظام الساعات المعتمدة





بورسعيد- محمد فرج

أكد الدكتور ندى الحسينى نائب رئيس جامعة بورسعيد للتعليم وشئون الطلاب خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه بدء تسجيل المقررات الدراسية لطلاب نظام الساعات المعتمدة بالكليات للالتزام بالخطة الزمنية للدراسة للفصل الدارسى الثانى.

ولفت إلى أن المدن الجامعية بمدينة بورفؤاد استقبلت 2200 طالب وطالبة من المقيدين بكليات الجامعة، فضلا على التأكيد لممارسة الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية وتأمين إقاماتهم وتوفير كافة سبل الإعاشة والتغذية والرعاية الطبية والعلاجية للطلاب.

وأشار نائب رئيس الجامعة بأن طلاب برنامج التعليم المفتوح بكلية التجارة يؤدون الامتحانات بدأ من المستوى الأول وحتى الرابع وفقا للمقررات الدراسية فى جو يسوده الانضباط حرصا على انتظام العملية التعليمية داخل اللجان.

وفى سياق متصل أكد ندى أن طلاب البرنامج التعليم المفتوح يؤدون الامتحانات داخل القاعات بناء على تعليمات الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد بدلا من الخيام لتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

وتابع: أنه تم الإعلان عن بعض نتائج الكليات الخاصة بالفصل الدراسى الأول ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج المتبقية نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانىز

ومن جهة أخرى أكد ندى أن الجامعة قررت على مستوى الكليات ورعاية الشباب ضخ الأنشطة الطلابية المتنوعة والمختلفة على مستوى الـ13 كلية مع مراعاة الحفاظ على المنظومة التعليمية التى تهدف لمزيد من المستوى التعليمى والأخلاقى للطلاب.