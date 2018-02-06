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"ثقافة أسوان" تنظم برنامجاً لحث المرأة على المشاركة فى الانتخابات

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:42 م
"ثقافة أسوان" تنظم برنامجاً لحث المرأة على المشاركة فى الانتخابات جانب من الفاعلية


أسوان – عبد الله صلاح
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نظم فرع ثقافة أسوان، مساء الثلاثاء، برنامجا ثقافيا وفنيا بمركز شباب بدر، لحث المرأة الجنوبية على المشاركة فى الانتخابات، وذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بدور المرأة فى المشاركة الانتخابية، وكيفية الإدلاء بصوتها وبالتعاون مع الهيئات والمصالح الحكومية كمديرية الأوقاف والمجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة والمجالس المحلية.

قال محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن البرنامج الثقافى تضمن العرض المسرحى "صوتك يبنى وطن" استعراضات أحمد كشرى ، إخراج موسى محمد ، تمثيل فريق مسرح قصر ثقافة أسوان، ويناقش العرض أهمية المشاركة فى الانتخابات وأنه يجب على جميع فئات المجتمع أن تشارك لأنهم بذلك يساعدون فى بناء وطنهم ويختارون من يمثلهم بطريقة ديمقراطية، وأعقبه محاضرة بعنوان "مشاركة المرأة فى الانتخابات" للدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة فرع أسوان، وتحدثت خلالها عن دور المرأة، ومشاركتها فى اختيار من يمثلهم عن طريق الانتخابات وكيف تعطى صوتها لمن تريد بطريقة صحيحة.

وأضاف مدير عام فرع ثقافة أسوان، فى بيان صحفى، أن فرقة أسوان للفنون الشعبية قدمت عرضاً فنياً بجزيرة النباتات، وذلك ضمن برنامج الليالى الثقافية والفنية بمحافظة أسوان، كما قدمت الفرقة بقيادة شعبان حسين مجموعة من التبلوهات النوبية "التاتا، النجراشاد، الكف، الفرح النوبى".


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