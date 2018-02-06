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تعرف على محطة مياه فيديكو لتغذية منطقة شرق القناة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 05:00 ص
تعرف على محطة مياه فيديكو لتغذية منطقة شرق القناة محطة مياه فيديكو


الإسماعيلية – جمال حراجى
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منطقة شرق قناة السويس من المناطق الحديثة فى المجتمعات السكنية الجديدة ويوجد بها مدينة الإسماعيلية الجديدة 7 مراحل سكنية، بالإضافة إلى مشروع وادى التكنولوجيا بمدينته السكنية وقرى شرق القناة ومنها قرى الخريجين الأمل والتقدم، والتوسعات المستقبلية شرق القناة، لذلك أنشأت محافظة الإسماعيلية محطة مياه شرب جديدة بمنطقة فيديكو لتغذية هذه المناطق بمياه الشرب.

تبلغ تكلفة محطة مياه فيديكو 880 مليون جنيه، وتصل طاقتها التصريفية 70 ألف متر مكعب يوميا فى المرحلة الأولى، والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % بخلاف التوسعات المنتظر تنفيذها ضمن المرحلة الثانية لتصل الطاقة التصريفية الاجمالية للمحطة إلى 140 ألف متر مكعب فى اليوم، ويقوم بتنفيذها إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووصلت نسبة التنفيذ 100% من الأعمال المدنية والتوريدات والمهمات الكهروميكانيكية، وتم التركيب لكافة التجهيزات والتى تمت عل أحدث وسائل تكنولوجيا محطات مياه الشرب.

وتغطى المرحلة الأولى من مشروع محطة مياه فيديكو، مدينة الإسماعيلية الجديدة ووادى التكنولوجيا وقرى شرق البحيرات، وتغطى المرحلة الثانية أى توسعات مستقبلية فى المدينة ومحور تنمية سيناء بشرق القناة.


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