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تعرف على الاتهامات الموجهة للراقصة الروسية "جوهرة" عقب القبض عليها

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:37 م
تعرف على الاتهامات الموجهة للراقصة الروسية "جوهرة" عقب القبض عليها الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا


كتب أحمد الجعفرى
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كشفت مصادر قانونية أن النيابة العامة بجنوب الجيزة وجهت اتهامات التحريض على الفسق وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، للراقصة الروسية "أيكاترينا أندريفا" الشهيرة ب"جوهرة" 31 سنة، وأنه تم الاستماع لأقوالها على خلفية تلك الاتهامات.

وتابع المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة فرغت محتوى الفيديوهات التى انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى للراقصة الروسية، والتى استندت إليها مباحث الآداب فى إجراء تحرياتها والقبض عليها، وواجهتها بها وبالتحريات وما زالت التحقيقات مستمرة.

وقالت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إنه فى إطار العمل على مكافحة الجرائم داخل المنشآت السياحية والفندقية، رصدت التحريات تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية وغير مطابقة للمواصفات، حيث تظهر فيها مفاتن جسدها وبدون "شورت"، علاوة على استخدام يدها فى الإشارة على أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب.

وبتكثيف التحريات التى أجراها المقدم وليد بدر رئيس مباحث آداب الإدارة العامة لشرطة السياحة، تحت إشراف اللواء هشام قدرى مدير مباحث شرطة السياحة، تبين أن الراقصة تدعى أيكاترينا أندريفا وشهرتها جوهرة 31 عاما روسية الجنسية، ودخلت مصر فى 21 يناير الماضى، وأنها تتردد على مهلى ليلى بالجيزة، لتقديم فقرة رقص شرقى.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف العميد خالد المليجى رئيس مباحث شرطة السياحة، تم ضبط الراقصة، وبمواجهتها اعترفت، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى خاص بها، فتم تحرير محضر رقم 2 أحوال إدارة البحث الجنائى لسنة 2018 بمعرفة المقدم جاسر الزينى والمقدم محمد صالح والمقدم أحمد عز والمقدم محمد جمال.

وتم إحالتها إلى نيابة الجيزة، للتحقيق معها بتهمة تحريض الشباب على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات المصرح بها من السياحة علاوة على عدم حملها تصريح بالعمل داخل البلاد من وزارة القوى العامة، حيث إنها حضرت كسائحة، وامتهنت لرقص فى مصر، كما تم إرفاق بدلة الرقص المضبوطة بمحضر التحقيقات.


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