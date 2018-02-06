تعرف على أكثر الأثرياء الخاسرين من انهيار البورصة الأمريكية: زوكربرج الثاني





كتب حسن رمضان

منيت مؤشرات البورصة الأمريكية بأكبر خسائر لها أمس الاثنين، وفيما يلى أكثر الأثرياء الخاسرين فى انهيار البورصة.

جاء وارين بافيت أكبر الأثرياء الخاسرين خلال يوم واحد فى أحداث الاثنين الاسود على البورصة الأمريكية، حيث خسر 5.3 مليار دولار، وبافيت هو رجل أعمال وأشهر مستثمر أمريكى فى البورصة، ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواى.

ومنيت مؤشرات البورصة الأمريكية بأكبر خسائر لها أمس الاثنين منذ فوز الرئيس دونالد ترامب، فى الانتخابات فى نوفمبر 2016،، لتواصل بذلك موجة الخسائر التى لحقت بها فى الأسبوع الماضى، مع استمرار تراجع الأسهم العالمية.

وجاء فى المركز الثانى مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الأجتماعى فيس بوك بخسارة حوالى 3.6 مليار دولار ، وهو أكبر موقع اجتماعى في العالم، أنشأ الموقع مع زملائه في قسم علوم الحاسب داستن موسكوفيتز وكريس هيوز وهو في جامعة هارفارد وهو بمثابة الرئيس التنفيذى لموقع الفيسبوك.

وفى المركز الثالث جيف بيزوس بخسارة حوالى 3.2 مليار دولار، و بيزوس هو المؤسس و المدير التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون دوت كوم.

وفى المركز الرابع لارى بيدج بخسارة حوالى 2.2 مليار دولار، وبيدج هو رجل أعمال أميركى، شارك في تأسيس محرك البحث وشركة جوجل.

وفى المركز الخامس لارى اليسون بخسارة حوالى 2.2 مليار دولار، و اليسون هو رجل أعمال والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، إحدى الشركات العملاقة فى صناعة البرمجيات.