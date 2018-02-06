تعرف على أكثر الأثرياء الخاسرين من انهيار البورصة الأمريكية: زوكربرج الثاني

تعرف على أكثر الأثرياء الخاسرين من انهيار البورصة الأمريكية: زوكربرج الثانيالثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:59 م
وارين بافيت
كتب حسن رمضان
إضافة تعليق
منيت مؤشرات البورصة الأمريكية بأكبر خسائر لها أمس الاثنين، وفيما يلى أكثر الأثرياء الخاسرين فى انهيار البورصة.
جاء وارين بافيت أكبر الأثرياء الخاسرين خلال يوم واحد فى أحداث الاثنين الاسود على البورصة الأمريكية، حيث خسر 5.3 مليار دولار، وبافيت هو رجل أعمال وأشهر مستثمر أمريكى فى البورصة، ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواى.
ومنيت مؤشرات البورصة الأمريكية بأكبر خسائر لها أمس الاثنين منذ فوز الرئيس دونالد ترامب، فى الانتخابات فى نوفمبر 2016،، لتواصل بذلك موجة الخسائر التى لحقت بها فى الأسبوع الماضى، مع استمرار تراجع الأسهم العالمية.
وجاء فى المركز الثانى مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الأجتماعى فيس بوك بخسارة حوالى 3.6 مليار دولار ، وهو أكبر موقع اجتماعى في العالم، أنشأ الموقع مع زملائه في قسم علوم الحاسب داستن موسكوفيتز وكريس هيوز وهو في جامعة هارفارد وهو بمثابة الرئيس التنفيذى لموقع الفيسبوك.
وفى المركز الثالث جيف بيزوس بخسارة حوالى 3.2 مليار دولار، و بيزوس هو المؤسس و المدير التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون دوت كوم.
وفى المركز الرابع لارى بيدج بخسارة حوالى 2.2 مليار دولار، وبيدج هو رجل أعمال أميركى، شارك في تأسيس محرك البحث وشركة جوجل.
وفى المركز الخامس لارى اليسون بخسارة حوالى 2.2 مليار دولار، و اليسون هو رجل أعمال والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، إحدى الشركات العملاقة فى صناعة البرمجيات.
إضافة تعليق
مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية
أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة