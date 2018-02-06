ترامب يرحب "بإغلاق" الحكومة إذا لم يتم تغيير قانون الهجرة

ترامب يرحب "بإغلاق" الحكومة إذا لم يتم تغيير قانون الهجرةالثلاثاء، 06 فبراير 2018 10:25 م
دونالد ترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه سيرحب "بإغلاق" الحكومة الاتحادية إذا كان الكونجرس غير قادر على إدخال تغييرات على قانون الهجرة قال إنها ستمنع المجرمين من دخول الولايات المتحدة.
ومتحدثا فى لقاء بالبيت الأبيض قال ترامب "إذا لم نغير القانون، وإذا لم نتخلص من هذه الثغرات التى تسمح للقتلة بأن يأتوا إلى بلدنا ويواصلوا القتل... إذا لم نغيره فليكن لدينا إغلاق (للحكومة الاتحادية)".
وجاءت تعليقات ترامب بينما يعمل المشرعون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الانفاق قبل يومين من انتهاء مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة الاتحادية.
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