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ترامب يتهم برلمانيين ديمقراطيين بـ"الخيانة" بسبب موقفهم خلال خطاب الاتحاد

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:48 ص
ترامب يتهم برلمانيين ديمقراطيين بـ"الخيانة" بسبب موقفهم خلال خطاب الاتحاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أ ف ب
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هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعنف، الاثنين، موقف بعض البرلمانيين الديمقراطيين الذين لم يصفقوا له خلال خطابه عن حال الاتحاد، واتهمهم "بالخيانة".

وفى كلمة فى سينسيناتى، بولاية أوهايو، تطرق ترامب إلى اصداء الخطاب الذى ألقاه قبل أسبوع فى الكونجرس، مشيرًا إلى سلوك خصومه السياسيين، وقال ترامب، "قلت إن معدل البطالة بين السود فى أدنى مستوى له، ساد صمت مطبق، ولم ترتسم أى ابتسامة"، وأضاف أن "الأمر بلغ نقطة لم أعد معها أرغب فى أن انظر إلى هذا الجانب لأن فيه بصراحة طاقة سيئة".

وتابع ترامب أن "أحدهم وصف بالأمر بالخيانة، لم لا؟ أيمكننا تسمية ذلك خيانة؟ لم لا؟"، مشيرًا إلى أنه لم يكن يبدو عليهم أنهم يحبون بلدهم، وقال إنه وضع محزن جدًا، وفى خطابه الأول عن حال الاتحاد بعد سنة شهدت جدلا وفضائح، أطلق ترامب دعوة إلى الاتحاد، كما دعا اعضاء الحزبين إلى العمل للتوصل إلى تسويات حول كل القضايا من الهجرة إلى البنى التحتية.

 

 


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