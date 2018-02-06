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تراجع "مؤشر الخوف" للأسهم المالية الأمريكية لـ 31 نقطة بجلسة اليوم

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 10:51 م
تراجع "مؤشر الخوف" للأسهم المالية الأمريكية لـ 31 نقطة بجلسة اليوم البورصة الأمريكية


كتب كريم كشك
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تراجع "مؤشر الخوف" للأسهم المالية الأمريكية، إلى مستويات 31 نقطة خلال جلسة تداولات اليوم، بعدما كان قد وصل إلى 50 نقطة، وارتفعت العوائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، بنسبة تصل لـ 2.77%.

وعادت المؤشرات الأمريكية لأعلى مستوياتها بجلسة تداولات اليوم، لتعوض بعض الخسائر التى كانت قد سجلتها بتداولات أمس، جاء هذا حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل.


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