تحقيقات العثور على جثة فتاة بالعياط: ألقت نفسها من قطار هربا من والدها





كتب أحمد الجعفرى

انتهت نيابة العياط بجنوب الجيزة من تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة طفلة أمام شريط السكة الحديد بقرية "جرزا" بمركز العياط بجنوب الجيزة، حيث تبين من التحقيقات أن الفتاة توفيت نتيجة إلقاء نفسها من قطار ركاب.

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفلة المتوفية، وتبين من خلال أقواله أن الفتاة تعانى من مرض نفسى، وأنها تغيبت عن المنزل لمدة 3 أيام، دون أن يعلم عنها شيئاً، وحينما علم بمكانها توجه لإحضارها، وأثناء عودتهما واستقلاها القطار معه ألقت نفسها من القطار فى محاولة للهرب، مما أسفر عن وفاتها.

تلفت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة مجاورة لخط السكة الحديد بقرية الرقة بالعياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 12 عاما بها عدة إصابات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة نتجت عن سقوطها من قطار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.