"تحديث الصناعة" يزور عصارات العسل الأسود بالصعيد لإعادة عمل خطة تطوير صناعته





كتب إسلام سعيد

زار فريق عمل من مركز تحديث الصناعة بمحافظتى المنيا وقنا، الْيَوْمَ، عصارات العسل الأسود بعدد من قرى مدينة ملوى و نجع حمادى وعدد آخر من قرى المحافظتين.

وقال المهندس أحمد طه، رئيس مركز تحديث الصناعة، إن الزيارة تهدف للوقوف على وضع العصارات على الطبيعة، تنفيذا لتكليف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، للمركز بعمل دراسة ميدانية على صناعة العسل الأسود بصعيد مصر، وذلك تمهيدا لوضع خطة متكاملة لتطوير وإعادة هيكلة هذه الصناعة.

جاء هذا التكليف كرد فعل مباشر لطلب الإحاطة الذي قدمه النائب فتحى قنديل نائب محافظة قنا الأسبوع الماضى خلال رد الوزير على عدد من طلبات الإحاطة بالجلسة العامة لمجلس النواب.