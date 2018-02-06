تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش 15 يوما على ذمة التحقيقات

كتبت محمود نصر

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، حبس 3 متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش، 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمتهمين فيها باعتناق أفكار تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وتوجب الخروج عليه، والتخطيط لاستهداف رجال الشرطة والجيش.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.