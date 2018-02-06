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تجديد حبس معلمة 15 يوما بتهمة ضرب مسن حتى الموت فى دمياط

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:51 م
تجديد حبس معلمة 15 يوما بتهمة ضرب مسن حتى الموت فى دمياط حبس - أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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جددت نيابة دمياط، حبس معلمة اقتصاد منزلى بإحدى مدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتعدى بالضرب على موظف بالمعاش فلقى مصرعه.

كان ضباط مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، ألقوا القبض على "إيمان .ح" 38 سنة معلمة اقتصاد منزلى، على خلفية التعدى بالضرب على "ع. أ"، 69 سنة، موظف بالمعاش، بصفعه على وجهه وسبه أمام منزله، بسبب وجود كمية من القمامة على سيارتها، وظنت أن المجنى عليه وراء إلقائها.
 
وأكدت التقرير الطبى المبدئى، أن المجنى عليه سقط على الأرض، واصطدمت رأسه بأحد الأرصفة، ما تسبب فى إصابته بنزيف داخلى بالرأس.

وكشفت التحريات الأولية أن المعلمة المذكورة تعيين عام 2013 من حملة الماجستير والدكتوراه وتقيم بمنطقة مبارك السبعين، سبق اعتدائها بالضرب على مدير مدرستها، ما تسبب فى إحالتها للنيابة الإدارية التى أحالتها بدورها للمحاكمة التأديبية، كما سبق وتم التحقيق معها فى محاولتها دخول حرم كلية التربية بجامعة دمياط بسيارتها واعتدائها بالضرب على مسئولى أمن الكلية.

وكان قسم شرطة دمياط الجديدة، تلقى إخطارا من مستشفى جامعة الأزهر يفيد بوفاة شخص، نتيجة وجود نزيف داخلى وجرح قطعى فى الرأس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضها على النيابة التى أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.

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