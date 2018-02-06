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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:27 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه سرقة سيارة ـ أرشيفية


كتبت أمنية الموجى
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جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة قائدى السيارات بالإكراه 15 يوماً على خلفية استكمال التحقيقات فى القضية.

 

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس المتهمين 4 أيام على خلفية التحقيق فى بلاغ من "حسين.ع.م" 43 سنة سائق، و"محمد.ح.م" 19 سنة تباع، ذكر أنه حال تواجد الأول داخل كابينة السيارة قيادته رقم ع ف أ 6374 نقل بمقطورة رقم د م ر 8149 (ملك فوزى إبراهيم محمد الشرقاوى) بالكيلو 56 طريق القاهرة السويس، ونزول التباع "المبلغ الثانى" من السيارة لمساعدة قائد سيارة أخرى فى إصلاح إطار سيارته، فوجئا بعدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية اعتدوا على الأول بالضرب دون إصابات وإكراهه على النزول منها وفصل المقطورة، واستولوا على السيارة وبداخلها 2 هاتف محمول "خاصين بالمجنى عليهما"، ولاذوا بالفرار بالسيارة وسيارة أخرى "لم يتمكنا من تحديد بياناتها".

 

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "دسوقى.أ.ع" 35 سنة عاطل، سابق اتهامه فى قضايا، و"إسماعيل.م.إ" 28 سنة سائق، و"عمر.ع.م" 20 سنة عاطل، و"حسام.م.م" 20 سنة عاطل.

 

تم ضبط المتهم الأول وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن السويس والإسماعيلية أمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزتهم المضبوطات السيارة رقم 70563 ملاكى السويس (ملك المتهم الثالث)، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، و2 رشاش صوت ماركة أيكول، و35 طلقة صوت، والسيارة رقم ط س ف 4975 ماركة مرسيدس لبنى اللون (ملك المتهم الثانى)، ومبلغ 18 ألف جنيه، و12 هاتف محمول ماركات مختلفة، وجهاز تاب "مجهول المصدر".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع المتهم الهارب تخصص نشاطه فى سرقة السيارات وقائديها كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأن المبلغ المالى وباقى المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم بإرشاد المتهم الثانى ضبط السيارة رقم ع ف أ 6374 المستولى عليها لدى عميله، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهما بالإكراه، وتولت النيابة التحقيق.


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