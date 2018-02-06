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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة الدولى بسبب ظروف التشغيل

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:30 م
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة الدولى بسبب ظروف التشغيل مطار القاهرة الدولى


كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء تأخر إقلاع 4 رحلات دولية وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة .
 
قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى إن رحلة خطوط الطيران نسما 130 المتجهة الى الطائف تأخرت عن موقع إقلاعها لمدة ساعتين وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل .
 
أضافت المصادر أن رحلة الخطوط العمانية 406 المتجهة إلى مسقط تأخرت عن موعد إقلاعها لمدة 60 دقيقة ، إضافة إلى تأخر رحلتى الخطوط الأردنية 6869 المتجهة إلى العقبة ورحلة خطوط طيران الخليج 80 المتجهة إلى البحرين حيث تأخرا بسبب ظروف التشغيل .
 
 
 
 

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