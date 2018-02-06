تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة الدولى بسبب ظروف التشغيل





كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء تأخر إقلاع 4 رحلات دولية وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة .

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى إن رحلة خطوط الطيران نسما 130 المتجهة الى الطائف تأخرت عن موقع إقلاعها لمدة ساعتين وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل .

أضافت المصادر أن رحلة الخطوط العمانية 406 المتجهة إلى مسقط تأخرت عن موعد إقلاعها لمدة 60 دقيقة ، إضافة إلى تأخر رحلتى الخطوط الأردنية 6869 المتجهة إلى العقبة ورحلة خطوط طيران الخليج 80 المتجهة إلى البحرين حيث تأخرا بسبب ظروف التشغيل .