تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة الدولى بسبب ظروف التشغيل

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة الدولى بسبب ظروف التشغيلالثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:30 م
مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء تأخر إقلاع 4 رحلات دولية وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة .
قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى إن رحلة خطوط الطيران نسما 130 المتجهة الى الطائف تأخرت عن موقع إقلاعها لمدة ساعتين وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل .
أضافت المصادر أن رحلة الخطوط العمانية 406 المتجهة إلى مسقط تأخرت عن موعد إقلاعها لمدة 60 دقيقة ، إضافة إلى تأخر رحلتى الخطوط الأردنية 6869 المتجهة إلى العقبة ورحلة خطوط طيران الخليج 80 المتجهة إلى البحرين حيث تأخرا بسبب ظروف التشغيل .
إضافة تعليق
"مصر – عمان" ورحلة 3500 عام أخوة.. 11 مخطوطة فرعونية تؤرخ زيارات المصريين للسلطنة.. وأبناء "الأزد" يسكنون القاهرة مع عمرو بن العاص.. وحدة الشقيقتين تجهض حملة نابليون..ووسام الشجاعة لعمانى استشهد باغتيال السادات
المدارس اليابانية تختار معلميها.. فتح باب التقدم للمدرسين نهاية فبراير.. التعليم: الكفاءة المعايير الأساسى للقبول.. وعدم التقيد بالمربع السكنى لقبول للطلاب.. ولا توجد مقابلات لولى الأمر والاختيار إلكترونى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة