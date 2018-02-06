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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:23 ص
خالد صلاح
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بورصة طوكيو تلحق بوول ستريت وتهوى بأكثر من 4% فى مستهل التداولات

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:41 ص
بورصة طوكيو تلحق بوول ستريت وتهوى بأكثر من 4% فى مستهل التداولات بورصة طوكيو


أ ف ب
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هوت بورصة طوكيو بأكثر من 4% عند افتتاح جلسة التداولات الثلاثاء، لتلحق بذلك بنظيرتها النيويوركية التى خسر مؤشرها الاساسى ناسداك خلال جلسة الاثنين حوالى 1600 نقطة، فى حدث غير مسبوق، قبل ان يحدّ خسائره عند الاغلاق عند 4,60%.

وفى الدقائق الاولى لتداولات سوق المال فى طوكيو هوى مؤشر نيكاى الرئيسى لابرز 225 شركة مدرجة بنسبة 4,10% (-929,67 نقطة) مسجلا 21,752,41 نقطة.

 

 


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