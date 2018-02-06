بوتين يمنح قائد مقاتلة "سوخوى25" لقى مصرعه فى سوريا لقب "بطل روسيا"





أ ش أ

أعلن المكتب الصحفى للكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقع على مرسوم لمنح الطيار الروسى، رومان فيليبوف، الذى قُتل فى سوريا، لقب "بطل روسيا".

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن مرسوم صدر عن الرئيس الروسى جاء فى نصه "أن الميجور رومان فيليبوف حصل بعد وفاته على لقب بطل روسيا للشجاعة والبطولة والثبات الذى أبداه خلال اضطلاعه بواجبه العسكرى".



ووفقا لتقارير سابقة، فى 3 فبراير الجارى، قام أفراد من جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة فى روسيا) بإسقاط طائرة مقاتلة سوخوى سو -25 الروسية، التى كانت تقوم بطلعة استطلاعية فوق محافظة إدلب لتخفيف التصعيد فى سوريا، وتمكن فيليبوف من إخراج نفسه من الطائرة لكنه فجر نفسه بقنبلة يدوية بعد أن حاصره مسلحون.



وقد تم نقل جثة الطيار إلى روسيا، وسوف يدفن مع الشرف العسكرى فى مدينة فورونيج يوم 8 فبراير.