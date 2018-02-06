بعد عامين داخل القفص.. الجنايات تبرئ شقيقين من قتل زوج اختهما

بعد عامين داخل القفص.. الجنايات تبرئ شقيقين من قتل زوج اختهماالثلاثاء، 06 فبراير 2018 01:54 ص
محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قضت محكمة جنايات بنها، ببراءة شقيقين من تهمة قتل زوج شقيقتهما، فى القضية التى حملت رقم ١٠٨٧٥ لسنة ٢٠١٦ جنايات شيبين القناطر.
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامى محمد على مهران، دفاع المتهمين والذى دفع أمامها بخلو الأوراق من دليل قانونى واحد معتبر ضددهما، كما دفع بإستحالة حصول الواقعة، وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى وشرح ظروف الواقعة وملابساتها وأثبت للمحكمة براءة الشقيقين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لكل من عبد الله سعد مغربى إبراهيم، وخميس سعد مغربى إبراهيم، تهمة قتل زوج شقيقتهما ويدعى مصطفى خلف مهران.
وبعد أن فحصت المحكمة الدعوة واستمعت إلي أقوال الشهود الذين قام الدفاع بمناقشتهم، وقضت المحكمة ببراءة الشقيقين من الاتهام المنسوب لهما بعد أن أمضيا ما يقرب من عامين فى السجن.
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