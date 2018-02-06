انطلاق فعاليات قافلة التوعية الثانية بالوجه القبلى على مدى أسبوع





كتبت أسماء نصار

تتواصل فعاليات قافلة التوعية الثانية التي تنظمها اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى بوزارة الموارد المائية والرى فى نطاق محافظات الوجه القبلى، وتضم محافظات اﻷقصر وقنا وسوهاج حيث تم اليوم الثلاثاء، تنظيم ندوات توعية على مستوى منطقة قنا اﻷزهرية ومديرية أوقاف قنا ومعهد قنا اﻹعدادى والثانوى النموذجى للفتيات.

وكذلك كنيسة مارى مرقص بقنا وبحضور الشيخ تاج الدين أبو الوفا محمد، وكيل اﻷزهر بقنا والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير عام وزارة اﻷوقاف واﻷنبا أومونيوس ممثل الكنيسة المصرية بقنا فيما تم أمس اﻹثنين انعقاد فعاليات البرنامج التدريبى والتوعوى فى رحاب محافظة اﻷقصر بحضور اﻷئمة والدعاة برئاسة فضيلة الشيخ محمد صالح وكيل وزارة اﻷوقاف باﻷقصر والشيخ وقداسة اﻷنبا أرمانيوس بكنيسة اﻷقصر والمهندس محمد خضير وكيل وزارة الري بقنا واﻷقصر والمهندس محمد سعد مدير عام حماية النيل باﻷقصر ونخبة من العلماء ورجال الدين وبيت العائلة المصرية تناولت الندوات تدريب وتوعية اﻷئمة والدعاة باﻷزهر الشريف ووزارة اﻷوقاف ورجال الدين بالكنيسة المصرية على آليات الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث من أجل القيام بواجبهم المنوط بهم فى أداء رسالة التوعية المائية لكل فئات المجتمع والحفاظ على المياه من منظور أخلاقى.