video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق فعاليات قافلة التوعية الثانية بالوجه القبلى على مدى أسبوع

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:23 م
انطلاق فعاليات قافلة التوعية الثانية بالوجه القبلى على مدى أسبوع قافلة التوعية الثانية بالوجه القبلي


كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

تتواصل فعاليات قافلة التوعية الثانية التي تنظمها اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى بوزارة الموارد المائية والرى فى نطاق محافظات الوجه القبلى، وتضم محافظات اﻷقصر وقنا وسوهاج حيث تم اليوم الثلاثاء، تنظيم ندوات توعية على مستوى منطقة قنا اﻷزهرية ومديرية أوقاف قنا ومعهد قنا اﻹعدادى والثانوى النموذجى للفتيات.

 وكذلك كنيسة مارى مرقص بقنا وبحضور الشيخ تاج الدين أبو الوفا محمد، وكيل اﻷزهر بقنا والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير عام وزارة اﻷوقاف واﻷنبا أومونيوس ممثل الكنيسة المصرية بقنا  فيما تم أمس اﻹثنين انعقاد فعاليات البرنامج التدريبى والتوعوى فى رحاب محافظة اﻷقصر بحضور اﻷئمة والدعاة برئاسة فضيلة الشيخ محمد صالح وكيل وزارة اﻷوقاف باﻷقصر والشيخ وقداسة اﻷنبا أرمانيوس بكنيسة اﻷقصر  والمهندس محمد خضير وكيل وزارة الري بقنا واﻷقصر والمهندس محمد سعد مدير عام حماية النيل باﻷقصر ونخبة من العلماء ورجال الدين وبيت العائلة المصرية تناولت الندوات تدريب وتوعية  اﻷئمة والدعاة باﻷزهر الشريف ووزارة اﻷوقاف ورجال الدين بالكنيسة المصرية على آليات الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث من أجل القيام بواجبهم المنوط بهم فى أداء رسالة التوعية المائية  لكل فئات المجتمع والحفاظ على المياه من منظور أخلاقى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أعمال مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس.. كتاب جديد فى معرض القاهرة

الازهر

قافلة التوعية الثانية

الوجه القبلي



لا تفوتك
البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة