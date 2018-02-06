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انطلاق فعاليات المؤتمر الشبابى "مصر الحب والسلام" بأسوان.. السبت

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:00 ص
انطلاق فعاليات المؤتمر الشبابى "مصر الحب والسلام" بأسوان.. السبت مؤتمر


أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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يستضيف قصر ثقافة أسوان، يوم السبت المقبل، فعاليات المؤتمر الشبابى الثالث بعنوان "مصر الحب والسلام"، لإعلاء قيم التسامح والحب مع نبذ دعاوى الإرهاب الأسود، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية روح الحب الثقافية الاجتماعية العربية، تحت رعاية اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان.

قال هانى رشدى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن المؤتمر سيشارك فيه 150 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب وأندية التطوع وفرق الجوالة من أجل الاستفادة العملية واكتساب المهارات والخبرات اللازمة فى إطار خطة الدولة لخلق كوادر شبابية قادرة على التعامل مع معطيات وتحديات المستقبل.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى بيان صحفى، أن المؤتمر سيشهد لقاءات حوارية من الشباب وكوكبة من المحاضرين منهم أساتذة جامعيين وبعض الإعلاميين والخبراء الإستراتيجيين، بالإضافة إلى الدكتور ممدوح البندارى رئيس جمعية روح الحب.

وأشار "رشدى" إلى أن المؤتمر سيتضمن أيضاً ندوة وورشة عمل وحوار مفتوح مع الشباب المشارك بهدف نشر ثقافة الحب بين أفراد المجتمع والوقوف صفاً واحداً أمام العنف والتطرف لدعم الأمن والسلم الاجتماعى.

 

 


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