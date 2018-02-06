انطلاق المرحلة الأولى للبرنامج التدريبى للوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف





كتب ــ لؤى على

انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف والأخصائيين الاجتماعيين القائمين بالإشراف المباشر على المؤسسات الاجتماعية ومديرى دور الأيتام تحت عنوان: "آليات التعامل مع الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية"، والتى بدأت فعالياتها بمدينة البعوث الإسلامية، تمهيدًا لبدء الخطة التنفيذية للنزول الميداني للوعاظ والواعظات لدور الأيتام وعقد ندوات توعوية دينية وحياتية هادفة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وأوضح الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، أن هذه البرامج التدريبية استهدفت في المرحلة الأولى الوعاظ والواعظات والأخصائيين الاجتماعيين من محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، تمهيدًا لاستكمال بقية محافظات الجمهورية، وتحقيقًا للاستراتيجية المصرية (2030م) والتي أكدت أحد محاورها ضرورة التنسيق والتعاون لتعزيز الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.