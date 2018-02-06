الهجرة الدولية: زيادة نسبة الوفيات بين المهاجرين من المكسيك لأمريكا

الهجرة الدولية: زيادة نسبة الوفيات بين المهاجرين من المكسيك لأمريكاالثلاثاء، 06 فبراير 2018 05:39 م
مهاجرين
جنيف (أ ش أ)
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رصدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، زيادة بنسبة 3% فى عدد المهاجرين الذين قضوا وهم يحاولون الوصول للولايات المتحدة الأمريكية من المكسيك العام الماضى.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن تلك الزيادة أتت بالرغم من الانخفاض الحاد فى عدد المهاجرين الذين حاولوا العبور من المكسيك لأمريكا خلال العام الأول من رئاسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وسجلت المنظمة 412 حالة وفاة لهؤلاء المهاجرين العام الماضى مقابل 398 حالة عام 2016.
وقالت المنظمة إن زيادة احتمالية القبض على هؤلاء المهاجرين جعلتهم يبحثون عن "طرق نائية" مما يصعب عملية تقديم المساعدة لهم فى حالة احتياجهم للعون.
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