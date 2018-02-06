النيابة تأمر بنقل جثة فتاة أثيوبية عثر عليها داخل شقة بالتجمع للطب الشرعى

النيابة تأمر بنقل جثة فتاة أثيوبية عثر عليها داخل شقة بالتجمع للطب الشرعىالثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:33 م
جثة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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قررت نيابة القاهرة الجديدة، نقل جثمان الفتاة الأثيوبية "شغالة" التى تم العثور عليها داخل شقة بكمباوند فى التجمع الخامس، إلى مصلحة الطب الشرعى بزينهم.
وقالت مصادر قانونية، إن قرار النيابة جاء لمعرفة ملابسات الواقعة، وأن مصلحة الطب الشرعى، برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد، ستعد تقريرها حول الحالة التشريحية للجثمان، لمعرفة أسباب الوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وأنها سترسل تقريرها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات فى الواقعة.
وأكد بلاغ مقدم لقسم أول القاهرة الجديدة، العثور على جثمان فتاة إثيوبية تبلغ من العمر 28 عاما، كانت تعمل خادمة عند أصحاب عقار، وعثر عليها محبوسة بحمام المنزل، وقام رجال الدفاع المدنى باستخراج الجثمان من حمام الشقة، وانتقلت النيابة لمعاينة الجثمان بوحدة الكمباوند.
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