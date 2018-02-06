النقل: تأجيل الانتهاء من القوس الشمالى الغربى بالطريق الإقليمى لنهاية يونيو

النقل: تأجيل الانتهاء من القوس الشمالى الغربى بالطريق الإقليمى لنهاية يونيوالثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:00 ص
د. هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل تأجيل انتهاء تنفيذ القوس الشمالى الغربى بالطريق الدائرى الإقليمى المدرج بالمشروع القومى والممتد بطول 58.5 إلى نهاية شهر يونيو المقبل بدلا من نهاية مارس المقبل، لافتا إلى أن التأجيل راجع لتباطؤ بعض شركات المقاولات المشاركة بالتنفيذ.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن هذا القطاع يمتد من التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى و يعتبر الأخير بالطريق الدائرى الإقليمى، إذ تم افتتاح القوس الشمالى الشرقى الممتد بطول 33.5 كم خلال الشهر الماضى.
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