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المرور تحرر 1019 مركبة مخالفة أعلى محاور وميادين المحافظات

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 01:00 ص
المرور تحرر 1019 مركبة مخالفة أعلى محاور وميادين المحافظات أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، حملات مرورية بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
 
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 1019 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 542 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
 
 

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