المؤشر داو جونز الصناعى يهبط أكثر من 2 % عند الفتح





رويترز

هبط المؤشر داو جونز الصناعى أكثر من 2 % في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء بعد يومين من خسائر حادة قوضت الثقة في موجة الصعود التي شهدتها سوق الأسهم الأمريكية على مدى عشر سنوات تقريبا.

وبدأ داو جونز الجلسة منخفضا 536.97 نقطة، أو 2.21 %، إلى 23808.78 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 49.06 نقطة، أو 1.85 %، إلى 2599.88 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 128.97 نقطة، أو 1.85 %، إلى 6838.56 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة قلصت خسائرها بشكل كبير في التعاملات المبكرة.