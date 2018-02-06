المؤبد لمتهمين اثنين والمشدد 10سنوات لـ 4 آخرين لقتلهم شابًا بالسنطة





الغربية – عادل ضرة

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجوى، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، والمشدد 10سنوات لـ4 متهمين، والمشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين، لاتهامهم بقتل شاب بقرية كفر سالم النحال بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بسبب معاكسة فتاة، والتى ترتب عليها قيام أهل القتيل بإشعال النار فى منازل لأسر المتهمين، كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة 33 متهما من أقارب القتيل لشهر أبريل للمرافعات.

تعود الأحداث لعام 2016، بتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية أنذاك، إخطارًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر سالم النحال، انتقل مدير الأمن والقيادات الأمنية، وتبين نشوب مشاجرة سابقة بين شاب من عائلة موسى وشباب من عائلة عيد، بسبب علاقة الأول بفتاة، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على الأول، وتطورت الخلافات بين العائلتين واستخدمت فيها الأسلحة النارية.

وكشفت تحريات المباحث، قيام "أحمد.س.ش"، 37 سنة، مقيم بكفر سالم النحال "فلاح"، بإطلاق النار على أفراد من عائلة عيد، أسفرت عن مقتل "أحمد.اع" 18 سنة طالب، وإصابة والده "الحسينى ع" 58 سنة، فلاح، بطلق نارى، و "محمد ع ال" بطلق نارى بالظهر، و"محمد ال ع" شقيق المجنى عليه بجرح قطعى بجسمه.

وأشعل أهالى القتيل، النار فى منزل وقاعة أفراح ملك للمتهم، وعدد من المعدات الزراعيه، وانتقلت قوات الأمن ومدرعات الأمن المركزى، ولدى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، اعترضهم بعض المتواجدين ورشقوا القوات بالحجارة، فبادلتهم القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتمكنت قوات الأمن، من القبض على 11متهما بقتل المجنى عليه، وضبط 33 متهما من عائلة المجنى عليه، وإحالتهم لمحكمة الجنايات، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها السابق بشأن الـ11متهما، وتأجيل محاكمة الـ33 الآخرين لجلسة اليوم الرابع من شهر أبريل للمرافعة.