الكويت: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين المؤتمر الدولى لإعادة إعمار العراق





الكويت (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مساء اليوم الثلاثاء، اتخاذها استعدادات أمنية مكثفة؛ لتأمين المؤتمر الدولى لإعادة إعمار العراق، والذى تستضيفه الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى.

وقالت الوزارة– فى بيان صحفى صادر عنها اليوم، إن وكيل الوزارة الفريق محمود محمد الدوسرى، ترأس اليوم اجتماعا بمقر الوزارة، ضم الوكلاء المساعدين، وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة، والحرس الأميرى، والإدارة العامة للإطفاء؛ لمناقشة الاستعدادات الأمنية الخاصة بالمؤتمر.

وأضافت أنه أكد – خلال الاجتماع – ضرورة تنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح، الخاصة بالالتزام العسكري، والتواجد الأمنى الفعال، وإظهار هيبة رجل الأمن فى المواقع المختلفة، بالإضافة إلى حسن التعامل مع الضيوف، مشيرا إلى أن اختصاصات اللجنة الأمنية للمؤتمر، تتمثل فى القيام بكافة الأمور والمتطلبات الأمنية وفق القواعد والإجراءات المعمول بها، ومن ضمنها وضع خطة مرورية مرنة تسهم فى عدم وجود أى اختناقات مرورية فى الطرق الرئيسية، وفى مسارات كبار الزوار، والتنسيق مع لجنة المراسم والاستقبال والضيافة فى كافة الأمور.

وأشارت إلى أن وكيل وزارة الداخلية، شدد أيضا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وفقا للخطة الأمنية الموضوعة، مع سرعة ودقة التنفيذ، مؤكدا أن رجال الأمن هم واجهة المؤتمر؛ حيث سيتواجدون مع الضيوف فى كل مكان، وسيكونون تحت المجهر فى عيون الوفود والإعلام، خاصة فى ظل المشاركة الإعلامية الواسعة من جميع أنحاء العالم الحريضة على تغطية فعاليات المؤتمر.