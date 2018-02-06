"القومى للمرأة" يناقش استعدادات المجلس للانتخابات فى لقاء بمعرض الكتاب





كتب محمود راغب

ينظم المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، بمعرض الكتاب، ندوة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وستناقش الندوة العديد من المحاور من بينها أهم المكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية وما تحقق خلال عام المرأة ، واستعدادات المجلس للانتخابات الرئاسية المقبلة .

كما ستناقش الندوة الحملات التوعوية والبرامج والمشروعات التى أطلقها المجلس ، وجهوده لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ، كما تتضمن الندوة نقاشا مفتوحا حول قضايا المرأة المصرية ، وتدير الندوة الإعلامية دينا قنديل .