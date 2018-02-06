القضاء الإدارى يقضى ببطلان تعيين علاء ثابت رئيساً لتحرير الأهرام





كتب حازم عادل

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار تعيين علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وإلزام الهيئة الوطنية للصحافة بتعيين محمود المناوى رئيسا لتحرير جريدة الأهرام بدلا منه .

فيما لم يصدر حتى الآن أى رد من دفاع الكاتب الصحفى علاء ثابت، بشأن الحكم.