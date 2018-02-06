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القبص على هاربين من تنفيذ 37 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:07 م
القبص على هاربين من تنفيذ 37 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
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شنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ، أسفرت عن ضبط هاربين من 37 حكما، فتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، بشن ضباط مباحث الأحكام حملة مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية بمدينة الخانكة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "محمد. ر" الهارب من 24 حكما، و"أحمد.ع" الهارب من 13 حكما، وتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.


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