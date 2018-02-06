video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الغرفة التجارية الفرنسية: إقامة مؤتمر لدعم السياحة المصرية مارس المقبل

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:00 ص
الغرفة التجارية الفرنسية: إقامة مؤتمر لدعم السياحة المصرية مارس المقبل المهندس أيمن بدوى رئيس غرفة التجارة المصرية الفرنسية


الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

أعلن المهندس أيمن بدوى، رئيس غرفة التجارة المصرية الفرنسية، عن تنظيم مؤتمر لدعم السياحة فى مصر، بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية، وغرفة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، وبحضور وفود فرنسية ورجال أعمال، خلال شهر مارس المقبل.

 وقال بدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر يشهد توضيح فرص الاستثمار فى مجال السياحة، وإعلان الموقف الأمنى، والاستقرار التى أصبحت عليه مصر لتكون جاهزة لاستقبال وفود السياح الفرنسيين، الذى يرغبون فى الحضور إلى مصر، لاهتمامهم بالسياحة الثقافية على وجه الخصوص، والعلاقات التاريخية بين الدول.

وأشار بدوى إلى مشروع المنطقة الصناعية المقرر البدء فيه بالتعاون بين مصر وفرنسا، فى منطقة برج العرب، إلى انتهاء الجانب الفرنسى من أوراقه الرسمية وملفاته، وتبقى عمل ميناء الإسكندرية، والأمور المتعلقة باللوجيستينات، مؤكدًا انتظاره الرد والانتهاء من كل الإجراءات لبدء العمل الفعلى قريبًا، وتوفير اكبر قدر من فرص العمل.

وأكد بدوى، زيادة الاستثمارات بين البلدين، خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد زيارات رفيعة المستوى شهدتها الدولتين، وسعى السفير الفرنسى ستيفان روماتيه، لدعم هذه العلاقات، والترويج لمصر اقتصاديًا وتجاريًا، واستقبال البعثات المستمرة من رجال الأعمال الفرنسيين وتجهييز لقاءات بينهم وبين نظراءهم المصريين لبحث سبل التعاون بين البلدين.

يذكر أن ستيفان روماتيه، سفير فرنسا فى مصر، قلد المهندس أيمن بدوى عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر ورئيس فرع الاسكندرية وسام الشرف الوطنى الفرنسى درجة فارس، بعد عدد من المشروعات والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها داخل غرفة التجارة المصرية الفرنسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الإسكندرية تستقبل وفد هيئة المعونة الأمريكية

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

الغرفه الفرنسيه



لا تفوتك
عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة