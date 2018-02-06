الغرفة التجارية الفرنسية: إقامة مؤتمر لدعم السياحة المصرية مارس المقبل





الإسكندرية - هناء أبو العز

أعلن المهندس أيمن بدوى، رئيس غرفة التجارة المصرية الفرنسية، عن تنظيم مؤتمر لدعم السياحة فى مصر، بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية، وغرفة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، وبحضور وفود فرنسية ورجال أعمال، خلال شهر مارس المقبل.

وقال بدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر يشهد توضيح فرص الاستثمار فى مجال السياحة، وإعلان الموقف الأمنى، والاستقرار التى أصبحت عليه مصر لتكون جاهزة لاستقبال وفود السياح الفرنسيين، الذى يرغبون فى الحضور إلى مصر، لاهتمامهم بالسياحة الثقافية على وجه الخصوص، والعلاقات التاريخية بين الدول.

وأشار بدوى إلى مشروع المنطقة الصناعية المقرر البدء فيه بالتعاون بين مصر وفرنسا، فى منطقة برج العرب، إلى انتهاء الجانب الفرنسى من أوراقه الرسمية وملفاته، وتبقى عمل ميناء الإسكندرية، والأمور المتعلقة باللوجيستينات، مؤكدًا انتظاره الرد والانتهاء من كل الإجراءات لبدء العمل الفعلى قريبًا، وتوفير اكبر قدر من فرص العمل.

وأكد بدوى، زيادة الاستثمارات بين البلدين، خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد زيارات رفيعة المستوى شهدتها الدولتين، وسعى السفير الفرنسى ستيفان روماتيه، لدعم هذه العلاقات، والترويج لمصر اقتصاديًا وتجاريًا، واستقبال البعثات المستمرة من رجال الأعمال الفرنسيين وتجهييز لقاءات بينهم وبين نظراءهم المصريين لبحث سبل التعاون بين البلدين.

يذكر أن ستيفان روماتيه، سفير فرنسا فى مصر، قلد المهندس أيمن بدوى عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر ورئيس فرع الاسكندرية وسام الشرف الوطنى الفرنسى درجة فارس، بعد عدد من المشروعات والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها داخل غرفة التجارة المصرية الفرنسية.