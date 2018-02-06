الصين تجرى تجربة جديدة على صواريخ مضادة للصواريخ

الصين تجرى تجربة جديدة على صواريخ مضادة للصواريخالثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:50 ص
رئيس الصين
رويترز
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قالت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء إن الصين نفذت بنجاح تجربة أخرى لمنظومة اعتراضية مضادة للصواريخ ووصفت الخطوة بأنها دفاعية وليست موجهة ضد أى بلد.
وتكثف الصين الأبحاث فى كل أنواع الصواريخ بداية من التى يمكن أن تدمر الأقمار الصناعية فى الفضاء إلى الصواريسخ الباليتسية المتطورة المزودة برؤوس نووية وذلك فى إطار مشروع تحديث طموح يشرف عليه الرئيس شى جين بينج.
وقالت وزارة الدفاع فى بيان مقتضب إن "تكنولوجيا الاعتراض الدفاعية الأرضية المضادة للصواريخ " جرى اختبارها يوم الإثنين داخل حدود الصين.
وأضافت الوزارة "وصل الاختبار إلى أهدافه المتوقعة..هذا الاختبار دفاعى وليس موجها إلى أى دولة". ولم تقدم الوزارة أى تفاصيل.
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