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الصناعات الهندسية: بعثات تجارية لأفريقيا و30% من صادراتنا موجه لأوروبا

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:20 م
الصناعات الهندسية: بعثات تجارية لأفريقيا و30% من صادراتنا موجه لأوروبا مها صالح - التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية


كتب إسلام سعيد
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ينظم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية خلال العام الحالى  بعثات تجارية إلى السوق الأفريقية فى كلا من كوت ديفوار غانا وأثيوبيا.

 

وقالت مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء، إن مجلسها يسعى لزيادة الصادرات إلى السوق الأفريقى(غرب وجنوب وشرق)، مشيرة إلى أن 30% من صادرات القطاع إلى السوق الأوروبى و40% إلى منطقة الشرق الأوسط.

 

وأضافت صالح، أن السوق الأفريقى واعد وقام المجلس بإجراء دراسات حول أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها منها تشكيل المعادن وأدوات المائدة،  وهى قطاعات بها قيمة مضافة ولاتحتاج إلى خدمات ما بعد البيع مما يسهل عمليه اختراقها للأسواق.

 

وأوضحت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن هناك طلب واسع من أفريقيا على الآلات الزراعية والمضخات ومعدات الكهرباء، مشيرة إلى أنه سيتم  التركيز على دول أمريكا اللاتينية وخاصة تجمع الميركسور(البرازيل- الأرجنتين - والأورغواى- باراغواى)، لافتة إلى أنه سيتم التركيز على قطاعات الصناعات الكهربائية والأجهزة المنزلية ومكونات سيارات.

 

وأشارت صالح، إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 20 شركة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية فى إطار مشروع "اشتغل تصدير" والذى يستهدف تدريب 200 شركة ومساعدتهم على التصدير ويعتمد على على ثلاثة محاور وهى "المنتج والشركة والتصدير"  .

 

وأكدت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، على  أن 10 شركات من 20 شركة بلغت مرحلة دخول الأسواق، و5 شركات منهم قاموا بالفعل للتصدير للخارج، لافتة الى أنه سيتم خلال 3 أشهر البدء فى المرحلة الثانية من البرنامج والذى يضم تدريب وتأهيل 20 شركة أخرى.

 


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اخبار الاقتصاد

البعثات التجارية

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