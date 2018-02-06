الصليب الأحمر: آلاف اليمنيين يعانون الفشل الكلوى





صنعاء (أ ف ب)

نبهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء، إلى أن آلاف اليمنيين يعانون الفشل الكلوى وبالتالى خطر الموت فى حال لم يتم تأهيل مراكز تنقية الدم فى البلاد الغارقة فى الحرب.

وكانت لسنوات النزاع اليمنى الثلاث آثار مدمرة على القطاع الصحى فى البلاد التى شهدت وباء الكوليرا، وخلفت الحرب أكثر من 9200 قتيل و53 ألف جريح، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى بيان نشر فى صنعاء وجنيف إن ربع المرضى الذين يقومون بعمليات تصفية الدم يتوفون سنويا منذ بدء النزاع فى 2015.

وأكد البيان الطابع الملح لزيادة عدد أجهزة تصفية الدم العاملة وضمان سداد أجور العاملين عليها لمنع ارتفاع نسبة الوفيات اكثر بين 4400 مريض يعانون الفشل الكلوى.

وأشار الكندر فايت رئيس بعثة الصليب الأحمر فى اليمن فى البيان إلى أن حالة هؤلاء المرضى تظهر "إلى أى حد دمر النزاع نظام الصحة فى اليمن وأثر على العديد من الأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية طويلة الأمد".

ومن أصل 32 مركزا لتصفية الدم فى اليمن كانت تعمل قبل الحرب، تم إغلاق 4 فيما تعانى المراكز الـ 28 الباقية مشاكل فى تأمين خدماتها مع الات معطلة جزئيا ونقص فى التجهيزات وعدم دفع مستحقات العاملين فيها، بحسب البيان.