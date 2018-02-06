السيطرة علي حريق في 50 شجرة نخيل بمدينة إسنا





الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال الحماية المدينة بمديرية أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة خلال أسبوع مواجهة الحرائق التي تندلع بصورة متكررة في أشجار نخيل علي ضفاف نهر النيل بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى أشجار النخيل بمدينة إسنا، فأمر بانتقال القوات للسيطرة على الوضع، وانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء ولنش نهري، وتمكنت من السيطرة علي النيران في 50 شجرة نخيل دون خسائر أومصابين، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.