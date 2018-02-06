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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:30 م
خالد صلاح
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الدولار يرتفع مع تفاقم خسائر أسواق الأسهم العالمية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:24 م
الدولار يرتفع مع تفاقم خسائر أسواق الأسهم العالمية الدولار


لندن (رويترز)
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لم تشهد أسواق العملات تحركات تذكر بسبب الهلع كتلك التى هيمنت على أسواق الأسهم العالمية اليوم الثلاثاء، إذ صعد الدولار قليلا بينما وجدت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسرى والين اليابانى صعوبة فى التمسك بمكاسبها المبكرة.

ودفعت موجة بيع فى أسواق الأسهم العالمية المستثمرين للإقبال على شراء الدولار أمس الإثنين، وهو ما ساعد العملة الأمريكية على التعافى بعد فترة طويلة من الضعف مقابل اليورو والجنيه الاسترلينى وعملات مرتبطة بالسلع الأولية.

لكن التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء شهدت تحركات أقل قوة.

وزاد الدولار قليلا مقابل عملات من بينها اليورو، حيث تراجعت العملة الأوروبية الموحدة 0.1 فى المئة إلى 1.2358 دولار منخفضة من أعلى مستوياتها أثناء الجلسة البالغ 1.2435 دولار.

وارتفع الين، الذى يجذب المستثمرين عادة فى أوقات التوتر فى السوق، لكن المكاسب كانت محدودة. وصعد الين 0.2 فى المئة فقط مقابل الدولار بحلول الساعة 1157 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع فى وقت سابق بنحو 0.7 فى المئة مسجلا أعلى مستوياته فى أسبوع.

وهبط الفرنك السويسرى 0.4 فى المئة مقابل اليورو إلى 1.1577 فرنك لليورو.

وانخفض الدولار الأسترالى 0.4 فى المئة إلى 0.7850 دولار أمريكي، بينما تراجع الجنيه الاسترلينى 0.4 فى المئة ليلامس أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 1.39 دولار أمريكى.


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