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الدنمارك تقترح حظر النقاب والبرقع فى الأماكن العامة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:18 م
الدنمارك تقترح حظر النقاب والبرقع فى الأماكن العامة نقاب


أ ف ب
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اقترحت الحكومة الدنماركية الثلاثاء حظر أغطية الوجه فى الأماكن العامة، ما قد يجعلها دولة أوروبية جديدة تفرض قيودا على ارتداء النقاب والبرقع.

وقال وزير العدل سورن بابى بولسن فى بيان إن هذه الألبسة "لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركى،واخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص فى الأماكن العامة يعد أمرا فيه عدم احترام للمجتمع".

وأضاف "عبر منع تغطية الوجه (...) نؤكد أننا فى الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجها لوجه".

وستُقيِّم منظمات حقوقية غير حكومية الاقتراح الذى يرجح أن تعاد صياغته لأخذ تعليقاتها فى الاعتبار.

ويتوقع أن تقدم الحكومة المنتمية إلى يمين الوسط مشروع قانون للبرلمان فى هذا الشأن خلال الربيع.

ويرجح أن يتم إقرار القانون المقترح كونه يحظى بدعم ثانى أكبر حزب فى البلاد، حزب الشعب الدنماركى المناهض للهجرة.

ومخالفة الحظر تكلف غرامة تبلغ قيمتها ألف كرونة أى ما يعادل 166 دولارا أو 134 يورو.

أما تكرار المخالفة فغرامته تصل إلى 10 آلاف كرونة.

ويوضح المقترح أن "البرقع والنقاب والأقنعة التى لا تظهر إلا العينين والفم هى أمثلة على ملابس تغطى الوجه".

لكنه استثنى تغطية الوجه بطريقة تجعل من التعرف على الشخص أمرا ممكنا مثل ارتداء الملابس الشتوية أو المعدات الرياضية أو الأقنعة فى الاحتفالات.

ولا يعرف عدد النساء اللواتى يرتدين النقاب والبرقع فى الدنمارك.

ونقلت وكالة الانباء "ريتزاو" عن بولسن قوله "لا أعتقد أن كثيرين يرتدون البرقع هنا فى الدنمارك. لكن إذا فعلتم ذلك فيجب أن تعاقبوا بدفع غرامة".

ويعد ارتداء النقاب والبرقع مسألة حساسة فى أوروبا.

وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضى حظرا بلجيكيا على ارتداء أغطية الوجه فى الأماكن العامة.

وكانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب فى الأماكن العامة عبر قانون طُبق عام 2011.


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