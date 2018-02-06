الدفع بـ9 سيارات إسعاف لنقل مصابى حادث ميكروباص أعلى محور المشير طنطاوى

دفعت هيئة الإسعاف بـ9 سيارات لنقل مصابين و متوفين إثر انقلاب ميكروباص بعد اصطدامه بالرصيف أعلى محور المشير طنطاوى بدوران أبو بكر اتجاه التجمع الخامس بسبب السرعة الزائدة فيما توقفت حركة المرور يالكامل بالطريق لحين رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور المشير طنطاوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .