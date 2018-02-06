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الخارجية الكويتية تعلن الإفراج عن المواطن الكويتى المحتجز فى إيران

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:17 ص
الخارجية الكويتية تعلن الإفراج عن المواطن الكويتى المحتجز فى إيران وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح


أ ش أ
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 أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مساء الإثنين الإفراج عن المواطن الكويتى الذى كان محتجزا فى إيران.

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية سامى الحمد " تم اليوم الإفراج عن المواطن الكويتى فالح العازمى الذى كان محتجزا لدى السلطات الايرانية ؛ حيث تم استلامه من قبل أحد أعضاء السفارة فى مدينة أرومية ، وسيرافقه الى مدينة طهران ، ليغادر بعد ذلك الى أرض الوطن".


وأشار مساعد وزير الخارجية الى أن وزارة الخارجية كانت منذ بداية الإحتجاز على تواصل مع السلطات الإيرانية من خلال سفارتها فى طهران ولقاءات المسؤولين المتواصلة فى الوزارة مع السفير الإيرانى لدى الكويت.

 


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