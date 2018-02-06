الخارجية التركية: لا خلاف مع روسيا بشأن العملية العسكرية فى عفرين

الخارجية التركية: لا خلاف مع روسيا بشأن العملية العسكرية فى عفرينالثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:19 م
العمليات العسكرية فى عفرين
كتب إبراهيم حسان - رويترز
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قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء إنه لا توجد أى خلافات بين تركيا وروسيا بشأن توغل أنقرة فى منطقة عفرين بشمال سوريا مضيفا أن البلدين على اتصال وثيق بشأن العملية.
كان تركيا شنت قبل أسبوعين عملية عسكرية جوية وبرية أطلقت عليها اسم "عملية غصن الزيتون" لاستهداف وحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين.
وروسيا الداعم الرئيسى للرئيس السورى بشار الأسد.
وأدلى تشاووش أوغلو بالتصريحات خلال مقابلة مع محطة (تى.جى.آر.تى نيوز). وقال الوزير إن القوات التركية انتهت من بناء نقطة مراقبة سادسة فى محافظة إدلب السورية.
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