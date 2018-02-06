الحكومة توافق على تمديد اتفاقية التعاون الفنى بين صندوق تطوير التعليم و إقليم إيميليا رومانيا الإيطالى (صور)





كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، عدد من الاجتماعات والتقى بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لمتابعة الملفات المتعلقة بكل وزارة .

كما ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمجلس ادارة صندوق تطوير التعليم، بحضور وزراء الإسكان والاستثمار والتعاون الدولى والاتصالات والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى ومجلس إدارة الصندوق.

وفى بداية الاجتماع استعرض القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمختلف الجوانب المالية والفنية.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتطوير أداء الصندوق وتحقيق أهدافه، بحيث يمكن تعظيم الاستفادة منه.

واستعرض الاجتماع سبل دعم وتطوير قطاع التعليم الفنى وكذا مجمعات التعليم التكنولوجية المتكاملة، لما لهما من دور محورى فى تخريج عناصر فنية مدربة تلبى احتياجات الأسواق سواء على المستوى المحلى أوالخارجى، حيث تمت الموافقة على تمديد اتفاقية التعاون الفنى بين صندوق تطوير التعليم وإقليم إيميليا رومانيا الإيطالى الخاصة بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم إلى إبريل 2018.

وفيما يتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية، تمت الإشارة إلى إستمرار التعاون القائم بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البرطانية، كما استعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من اجراءات تتعلق باقامة وتشغيل ثلاث مدارس بمدن السادات، واسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وذلك فى إطار التوسع فى بناء وتشغيل عدد من مدارس النيل المصرية.

وتناول الاجتماع كذلك المقترح الخاص بإنشاء لجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم، بحيث تتضمن مهامها القيام بابداء الرأى فى السياسات والخطط المتعلقة بتطوير وتحديث مجالات عمل الصندوق، وكذا متابعة مجالات العمل الحالية ودراسة الشراكة مع عدد من الجهات الفنية والتدريبية والمهنية والثقافية التى تتيح تقديم خدمات تعليمية لمشروعات الصندوق، هذا فضلاً عن دراسة المشروعات الجديدة المقترحة وكيفية تنفيذها

كما التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث عرض الوزير الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع، مستعرضاً خطوات تفعيل مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تطوير العديد من البرامج والخطط التي تقوم بها الدولة لتحسين جودة الحياة بما ينعكس آثاره إيجابا على المواطنين‪.، و الدور الذي يقوم به تكنولوجيا المعلومات في نظام التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا بالعملية التعليمية وتحقيق التواصل بين المعلم والطالب‪.‬

كما تابع رئيس الوزراء خلال اللقاء تطور أعمال تنفيذ مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، كمدينة ذكية ترعى الاستثمار في مجالات الإبداع والإبتكار وريادة الأعمال ومراكز الأبحاث.