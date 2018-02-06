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الحكومة: تعاون بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم وهيئة امتحانات بجامعة كامبريدج

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:19 م
الحكومة: تعاون بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم وهيئة امتحانات بجامعة كامبريدج المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء


كتبت هند مختار
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ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء الإسكان والاستثمار والتعاون الدولى والاتصالات والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى ومجلس إدارة الصندوق.

واستعرض الاجتماع، تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المالية والفنية، بما فى ذلك المقترحات الخاصة بتطوير بعض نواحى عمله والتغلب على العقبات التى قد تواجهه.

وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتطوير أداء الصندوق وتحقيق أهدافه، بحيث يمكن تعظيم الاستفادة منه.

واستعرض الاجتماع سبل دعم وتطوير قطاع التعليم الفنى وكذا مجمعات التعليم التكنولوجية المتكاملة، لما لهما من دور محورى فى تخريج عناصر فنية مدربة تلبى احتياجات الأسواق سواء على المستوى المحلى أوالخارجى، حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع على تمديد اتفاقية التعاون الفنى بين صندوق تطوير التعليم واقليم إيميليا رومانيا الايطالى الخاصة بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم إلى ابريل 2018.

وفيما يتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية، ناقش الاجتماع إستمرار التعاون القائم بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البرطانية، كما استعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق باقامة وتشغيل ثلاث مدارس بمدن السادات و أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة، وذلك فى إطار التوسع فى بناء وتشغيل عدد من مدارس النيل المصرية.  

وتناول الاجتماع كذلك المقترح الخاص بإنشاء لجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم، بحيث تتضمن مهامها القيام بابداء الرأى فى السياسات والخطط المتعلقة بتطوير وتحديث مجالات عمل الصندوق، وكذا متابعة مجالات العمل الحالية ودراسة الشراكة مع عدد من الجهات الفنية والتدريبية والمهنية والثقافية التى تتيح تقديم خدمات تعليمية لمشروعات الصندوق، هذا فضلاً عن دراسة المشروعات الجديدة المقترحة وكيفية تنفيذها.

 

 

 


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