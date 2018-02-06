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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:58 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يقتل 30 حوثيا وأسر اثنين آخرين بمنطقة مندبة شمال صعدة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:30 م
الجيش اليمنى يقتل 30 حوثيا وأسر اثنين آخرين بمنطقة مندبة شمال صعدة قوات الجيش اليمنى


أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، مقتل 30 عنصرا من ميليشيات الحوثى وأسر اثنين آخرين، خلال تقدم القوات فى منطقة مندبة شمال محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش -فى تصريح نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية- إن قوات اللواء تمكنت من السيطرة التامة على التباب السود وتبة البى إم بى وتبة البركان وعدد من المرتفعات المحيطة بمندبة، وتمكنت من تأمين منطقة مندبة شمال محافظة صعدة بشكل كامل من خلال سيطرتها على مساحات كبيرة من الجبال والتباب باتجاه مركز مديرية باقم.


وأشار قروش إلى أن قوات الجيش استعادت كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كانت مع الميليشيات من بينها خمسة معدلات أى كى، وقاذفات آر بى جى، و20 قطعة كلاشنيكوف، وصفائح ذخائر متنوعة، كما دمرت قوات التحالف العربى عدة آليات مسلحة مع تعزيزات للميليشيات كانت قادمة من ضحيان.


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