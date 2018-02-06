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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:59 م
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الجيش اليمنى يحرر جبل كتاف الاستراتيجى ويقتل 7 حوثيين

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:31 م
الجيش اليمنى يحرر جبل كتاف الاستراتيجى ويقتل 7 حوثيين الجيش اليمنى


أ ش أ
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حررت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، جبل "كتاف" الاستراتيجى بمنطقة "ناطع" شرق محافظة البيضاء وسط اليمن، عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثى.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، عن مصدر عسكرى يمنى، قوله :" إن المعارك أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين، بالإضافة إلى استعادة الجيش الوطنى كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر".


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