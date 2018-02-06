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الجيش السورى ينشر دفاعات جوية جديدة تغطى المجال الجوى لشمال سوريا

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 12:22 ص
الجيش السورى ينشر دفاعات جوية جديدة تغطى المجال الجوى لشمال سوريا قوات الجيش السورى


رويترز
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قال أحد قادة الجيش السورى أمس الإثنين إن الجيش السورى ينشر دفاعات جوية جديدة وصواريخ مضادة للطائرات على الجبهات فى منطقتى حلب وإدلب.

وقال القائد العسكرى لرويترز "الجيش السورى يستقدم دفاعات جوية جديدة وصواريخ مضادة للطائرات إلى مناطق التماس مع المسلحين فى ريفى حلب وإدلب بحيث تغطى المجال الجوى للشمال السورى".

وكشفت الأمم المتحدة مؤخرا، عن أن هناك أكثر من 270 ألف شخص، فروا من القتال فى إدلب شمالى سوريا، حيث تخوض القوات الحكومية معارك ضد "جبهة النصرة" وفصائل مسلحة أخرى.

وذكرت أن هذا الفرار، إلى جانب موجة نزوح جديدة تشهدها مدينة عفرين حاليا ومناطق أخرى شمالى سوريا مع استمرار العمليات التركية ضد وحدات الحماية الكردية.

وترجح منظمات حقوقية ارتفاع عدد السوريين المحاصرين على طول الحدود بين سوريا وتركيا والذين يرغبون فى خوض غمار المخاطرة بحياتهم للوصول إلى تركيا.


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